Vandaag kans op bewolkte dag in Zaltbommel

Marc Hendriks (65) neemt afscheid van ‘zijn’ ziekenhuis: ‘Marktwer­king is niet houdbaar’

Zijn opa richtte zorgverzekeraar CZ op, zijn vader was staatssecretaris onder premier Den Uyl, maar Marc Hendriks (65) trad niet in hun voetsporen. Na de hotelschool - ‘dat is ook dienstverlening’ - werd hij zorgbestuurder. Onder zijn leiding kwam Ziekenhuis Rivierenland in Tiel door de coronacrisis, maar nu is het mooi geweest. ,,Contact onderhouden met vrienden en familie is erbij ingeschoten, dat wil ik zo niet meer.”