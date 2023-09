Verdachte in tranen over het doden van 58-jarige vrouw in Gameren: ‘Het had nooit mogen gebeuren’

Jens Verschuren met drie goals grote man bij tweede winst Achilles Veen

Strijd en passie. Het lag zaterdagmiddag aan de basis van de 3-4 zege van Achilles Veen op Goes. ,,Een heerlijke overwinning. We wisten waar hun zwakke plekken lagen en dat hebben we benut. Als team fantastisch gedaan”, sprak Van der Steen direct na afloop lovend. Het betekende na de zege vorige week op Orion dat er opnieuw drie punten konden worden bijgeschreven.