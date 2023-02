Voor 15.000 euro nog geen 200 schapen in de Bommelerwaard beschermd tegen wolf

Met het geld kunnen in de Bommelerwaard 194 schapen worden beschermd, blijkt uit antwoorden van de provincie op vragen van het Brabants Dagblad. De provincie had veel meer vraag naar wolvensubsidie verwacht. ,,De aanvragen lopen achter bij de verwachting”, zegt Chantal Tutein Nolthenius van de wolvencommissie Gelderland. De commissie is door de provincie ingesteld om schade door wolven te voorkomen.

Boeren kunnen zich wapenen tegen de wolf door bijvoorbeeld wolvenhekken om hun schapen of geiten te plaatsen. Die verplaatsbare hekken bevatten schrikdraad.

Vaste stek

Aanvankelijk konden boeren in Gelderland alleen aanspraak maken op de subsidiepot als ze hun dieren hielden in een gebied waarvan was vastgesteld dat de wolf er een vaste stek had, zoals de Veluwe. In de loop van 2022 heeft Arnhem de mogelijkheden verruimd voor rondzwervende wolven. Dat gebeurde nadat ook buiten de Veluwe schapen werden doodgebeten.

In Rivierenland was dat het geval in november. Op 17 november zijn bij BIJ12, een organisatie die voor de provincies onder meer incidenten met wolven bijhoudt, 3 aanvallen op schapen gemeld in de Bommelerwaard. Een dag erna was het raak in Rhenoy, in de gemeente West Betuwe. Schapen- en geitenhouders kregen vervolgens twee weken de tijd voor een aanvraag. Uiteindelijk kregen ze een bijdrage voor bijna 6 kilometer aan wolvenraster.

Aangereden op de A2

Dat er nog altijd wolven in de regio Rivierenland rondzwerven, bleek in januari. Toen werd op de A2 bij Beesd een wolf doodgereden door een vrachtwagen. Het dier had een tijdje rondgerend op de toerit naar de snelweg. Het is nog niet duidelijk waar deze wolf vandaan kwam.

Boeren in Gelderland maakten de afgelopen jaren nauwelijks aanspraak maken op de subsidieregeling, meldt dagblad De Stentor. En dat terwijl agrarische belangenorganisaties er bij de provincie op aandrongen om flink geld uit te trekken voor bescherming van vee: Van Wolven in Nederland en Natuurmonumenten tot de Federatie Particulier Grondbezit, LTO en Agractie.

Dat er afgelopen jaar 10 procent uit de pot is gehaald is niet voor het eerst. Ook in 2021 was bij de provincie 600.000 euro beschikbaar. De vraag was dat jaar niet groter dan afgelopen jaar.

Veehouders zijn bij wet verplicht hun dieren te beschermen. Alleen schapen- en geitenhouders komen in Gelderland in aanmerking voor subsidie voor rasters. Houders van andere dieren, zoals paarden- of alpacahouders kunnen er geen gebruik van maken. Maar daar zit verandering in. De provincie Drenthe heeft de regels eerder deze maand aangepast. Daar kunnen ook houders van hoefdieren subsidie krijgen.

De provincies hebben in 2019 onderlinge afspraken vastgelegd over hoe om te gaan met wolven. Dit nadat in 2015 de eerste wolven werden gezien in Drenthe en Groningen. Het wolvenplan van de provincies wordt binnenkort geactualiseerd.