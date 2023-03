We zijn steeds minder gelovig, maar waarom spreekt de Matthäus Passion nog steeds zo aan?

Wat ging er mis met deurbeleid van deze Bossche kroegen? ‘Jacqueline is 15, maar voor 20 euro liet de portier haar binnen’

DEN BOSCH - Carnaval is vrijdagavond in volle gang. Voor de cafés op de Parade staan lange rijen. Bij de ingang van grand-café Silva Ducis stuit Yvonne* op een portier. ,,Hoe oud ben jij echt?”, vraagt hij. Zij weet dat je pas vanaf 18 jaar naar binnen mag, maar zegt eerlijk dat ze 17 is. ,,Je hebt geluk. Ga maar binnen. Maar wel beloven dat je geen alcohol drinkt”, zegt de portier.