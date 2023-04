126 huizen erbij in nieuwbouwwijk Groot Holthuizen in Zevenaar

Geëmi­greerd: Millingse juf Rachel mist in zonnig Florida alleen de seizoenen

Het waait wel over, dacht de voormalige Millingse schooljuf Rachel Dicks toen haar man naar Amerika wilde emigreren. Vijf jaar later zat ze met de kinderen in het oog van orkaan Irma en waren de dijken van haar jeugd opeens heel ver weg. Nu is er een boek over haar ervaringen.