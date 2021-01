13-jarige bekent brandstichting kapsalon Zevenaar: ‘Maar dit was nooit de bedoeling’

Wie betaalt de schade als een tiener een kapsalon in brand zet? ‘We willen dat hij of zij het nooit meer doet’

6 januari ZEVENAAR - Een jongen van 13 jaar is aangehouden na de verwoestende brand in kapperszaak Your Hair Expert aan de Mallemoolen in Zevenaar. De jonge verdachte wordt beschuldigd van brandstichting en wordt verhoord. De politie heeft geen aanwijzingen dat meerdere daders erbij betrokken zijn. Hoewel de jongen vooralsnog niet schuldig is bevonden, roept zijn aanhouding wel vragen op.