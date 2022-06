19-jarige veroorzaakt zwaar verkeersongeval bij A12-afslag: ‘Bent u soms kleurenblind?’

Op zondagavond 20 juni van het vorig jaar reed hij op de Doesburgseweg in Zevenaar een motorrijder aan die bij de afslag van de A12 linksaf richting Didam wilde.



Voor de laatste waren de gevolgen aanzienlijk. Een open enkelbreuk, een gat in de knie en een kapotte schouder. Twee operaties later en nog een in het verschiet is het nog maar de vraag of de Didamse ZZP’er zijn oude werk in de wegenbouw ooit nog zal kunnen hervatten.