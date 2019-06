2 maanden cel voor afranseling van een collega op een bedrijfsfeest in Zevenaar

Verpauperd Huis Mathena in oude glorie hersteld: misschien komt er een Bed & Breakfast

7:34 ZEVENAAR - Huis Mathena wordt in oude glorie hersteld. Het monumentale pand aan het Stationsplein in Zevenaar staat al jaren te verpauperen. De havezathe verkeert in erbarmelijke toestand, omdat niet duidelijk was wie het onderhoud voor zijn rekening moest nemen: vastgoedbedrijf Solidiam of sigarettenfabrikant British American Tobacco.