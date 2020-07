20-jarige automobilist klemgereden op A12 na rit met ‘bizarre capriolen’

Lichaam dat in auto uit water bij Giesbeek is gehaald is van vrouw (78) uit België

18 juli GIESBEEK - Het lichaam dat donderdag werd gevonden in een auto in het water aan de Rhedense Veerweg in Giesbeek is dat van een 78-jarige vrouw uit België. Dat meldt de politie zaterdagmiddag. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.