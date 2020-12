28-jarige automobilist bij grens betrapt met duizenden euro’s voor witwassen

Eerste coronagolf hielp deze zangeres van het levenslied op weg: ‘Ik wil altijd mensen opvrolij­ken’

10 december PANNERDEN - Ze beschrijft zichzelf als een levensliedzangeres in hart en nieren. In maart lanceerde de Pannerdense Jet Gerrits (33) haar debuutplaat, nu is er een kerstsingle.