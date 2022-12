44 minuten in wacht bij huisartsenpost is ‘pertinente onzin’, maar op zaterdag is er wel een flinke rij

MET VIDEO De kerstman wint in de winkel­straat, maar sinter­klaas is bij Zevenaarse banketbak­ker Wim Godschalk nog enorm populair

ZEVENAAR - Waar sinterklaas in de winkels en winkelstraten lijkt verdrongen door kerstmannen en versierde kerstbomen, is de goedheiligman nog enorm populair bij banketbakker Wim Godschalk uit Zevenaar. ,,Het is dé start van een steeds drukker wordende decembermaand.”

30 november