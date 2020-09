A12 bij Zevenaar stijgt met stip naar plek 2 van verkeersknelpunten: ‘Zelfs in coronatijd files’

Roemeen die nog drie jaar de cel in moet opgepakt bij de grens

26 augustus BABBERICH - Een man van 41 jaar oud uit Roemenië is maandag gearresteerd bij de grensovergang op de A12 bij Babberich, toen hij Nederland in wilde rijden. De Koninklijke Marechaussee hield de man staande in het kader van een controle Mobiel Toezicht en Veiligheid en ontdekte dat hij in zijn thuisland werd gezocht door justitie.