A12 bij Zevenaar weer vrijgegeven na ongeval

‘Strijdlus­tig, maar van binnen ben ik pessimis­tisch’

17 oktober ZEVENAAR - Welkom in de hel van de mentale stoornissen. Klinkt zwaar, en dat is het ook. Maar de Zevenaarse Anne-Fleur van Haren (17) heeft het er in haar boek Waar licht is, is hoop vol humor over. Zwarte humor, dat dan weer wel.