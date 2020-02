A12 en A18 weer open voor verkeer uit Achterhoek en Duitsland

poll Naam voor nieuwe cultuurhal splijtzwam in Zevenaar: wordt het Hal12 of Turmac?

25 februari ZEVENAAR - Blijft het Hal 12 of wordt het Turmac Cultuurfabriek? De naam voor de nieuwe cultuurhal in de voormalige sigarettenfabriek is een splijtzwam in Zevenaar. Coalitiepartijen Lokaal Belang en CDA verschillen onderling én intern van mening over de naam voor de cultuurhal.