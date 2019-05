A12 tot ‘diep in de middag’ dicht nadat vrachtwagen door vangrail rijdt bij Zevenaar

Het verkeer aan beide zijden van de A12 bij staat sinds vanmorgen 08.30 uur vast, nadat de vrachtwagen door de vangrail in de middenberm reed.



De vrachtwagen heeft daarbij drie auto’s aangetikt, drie mensen raakten daarbij gewond. De aard van hun verwondingen is vooralsnog niet duidelijk. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte gewond, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis.



Vanuit Duitsland ontstond een lange file van verkeer richting Arnhem, dat geen kant uit kon. Rijkswaterstaat leidde het door het incident ingesloten verkeer na 10.30 uur langs het ongeluk.



Verkeer dat bij Zevenaar over de snelweg richting Duitsland wil, was ruim drie kwartier langer onderweg, doordat enige tijd alleen over de vluchtstrook langs de ongevalsplek gereden kan worden. Rond 11.15 uur was alleen de linkerrijstrook nog dicht en was de vertraging ongeveer twintig minuten. Het verkeer werd aangeraden om te rijden via Nijmegen en Boxmeer over de A50, A73 en A77.