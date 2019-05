A12 tot vanmiddag dicht nadat vrachtwagen door vangrail rijdt bij Zevenaar

Het verkeer aan beide zijden van de A12 bij staat sinds vanmorgen 08.30 uur vast, nadat de vrachtwagen door de vangrail in de middenberm reed. De vrachtwagen heeft daarbij drie auto’s aangetikt, drie mensen raakten daarbij gewond. De aard van hun verwondingen is vooralsnog niet duidelijk. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte gewond, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis.



Vanuit Duitsland staat inmiddels drie kilometer verkeer volledig stil richting Arnhem, dat geen kant uit kan. Rijkswaterstaat gaat nu kijken hoe dit verkeer het beste weggeleid kan worden, vermoedelijk moet iedereen keren op de snelweg en terugrijden, om via de afrit Oud-Dijk een alternatieve route te kiezen.



Verkeer dat bij Zevenaar over de snelweg richting Duitsland rijdt is ruim drie kwartier langer onderweg, doordat alleen over de vluchtstrook langs de ongevalsplek gereden kan worden. Door het ongeluk op de A12 loopt daarnaast ook het verkeer op de A18 vast bij knooppunt Oud-Dijk: vanuit de Achterhoek is de vertraging hier inmiddels bijna anderhalf uur. Verstandig is om een andere route te kiezen richting Arnhem.



Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse, waaronder ambulances, politiewagens en auto’s van de brandweer. De vermoedelijke oorzaak van het ongeval zou een klapband zijn.