A12 tussen Duitsland en Arnhem in file top tien: ook in coronatijd staat verkeer vast

Ongelukken, een spoedreparatie, vakantiegangers in de zomer. Ze hebben allemaal bijgedragen aan de zesde plaats van de A12 tussen Zevenaar en Arnhem in de landelijke file top tien, waar de ANWB jaarlijks mee komt. Verder viel het de reizigersorganisatie in september al op dat de ochtendspits op de A12 in de eerste weken van september vergelijkbaar was met die van vorig jaar.



Weggebruikers kregen in het oosten van het land vooral aan het begin van 2020 te maken met veel verkeershinder. Zo zorgden slecht weer met hagel en windstoten eind februari voor een avondspits met een recordlengte van 951 kilometer. Toen kwam corona. Het gevolg is dat de filezwaarte landelijk met 63 procent afnam ten opzichte van 2019.



De dagelijkse vertraging bij bekende Gelderse knelpunten verdween. De A2 tussen Culemborg en Zaltbommel en de A50 tussen Valburg en Ravenstein prijken dit jaar niet meer in de top tien. Twaalf maanden terug stonden die respectievelijk nog op een zevende en achtste plek.