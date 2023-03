A12 uur dicht na aanrijding met vier auto’s, weggebruiker steekt rijbaan over om te helpen

Het ongeluk gebeurde rond 10.50 uur in de richting Arnhem. Vier voertuigen botsten door nog onbekende oorzaak op elkaar.

Een inzittende van een voertuig op de andere rijbaan zag het ongeluk kennelijk gebeuren en wilde helpen. De persoon stak vervolgens de rijbaan over, meldt Rijkswaterstaat. De wegbeheerder meldt erbij dat de actie levensgevaarlijk is. ,,Het liep gelukkig goed af maar denk altijd aan je eigen veiligheid en laat dit over aan hulpverleners’’, aldus de wegbeheerder.