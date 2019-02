Aaltenaar (21) aangehouden na aanrijding met dodelijke afloop in Zevenaar

Zij overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Een 75-jarige man uit Duiven, die de auto waar de vrouw in zat bestuurde, kwam met de schrik vrij.

De andere auto werd bestuurd door de 21-jarige Aaltenaar en een 22-jarige inwoner van Didam. Zij bleven ongedeerd. De aangehouden man uit Aalten zit nog vast en zijn rijbewijs is ingevorderd. ‘Het lijkt erop dat een te hoge snelheid in combinatie met het raken van de berm de oorzaak is geweest van de aanrijding’, meldt de politie. Uit een blaastest is gebleken dat er geen alcohol in het spel was bij het ongeluk.