Aangehouden met vals geld, een neppistool en veel wiet op zak: ‘We wilden gewoon lol trappen en veel blowen’

ZUTPHEN - Waren twee Duitsers (22 en 20) die werden gepakt met 149 valse biljetten van 50 euro, een gaspistool en 200 gram hennep onderweg naar Amsterdam om heel veel te blowen en lol te trappen zoals ze zeggen? Of was er een ripdeal ophanden, die werd gefrustreerd door hun aanhouding afgelopen april in Zevenaar?

De marechaussee voert die 20ste april een controle uit en geeft de Volkswagen Polo waarin de twee Duitsers zitten een stopteken. De chauffeur van de gehuurde auto remt af, maar geeft dan weer gas. De marechaussee zet de achtervolging in. Een wilde tocht eindigt in de berm. De bijrijder gooit het portier open en zet het op een lopen.

Uiteindelijk wordt hij aangehouden. Hij blijkt een tasje bij zich te hebben vol biljetten van 50 euro. Ze zijn overduidelijk vals. In de auto onder de mat van de bijrijdersstoel ligt een gaspistool. Verder liggen er sealbags met henneptoppen.

‘Heb nog nooit van m'n leven vals geld gezien’

Hij vluchtte omdat hij wist dat de chauffeur geen rijbewijs had, reageerde de 22-jarige bijrijder maandag voor de rechtbank in Zutphen, niet omdat hij wist dat het geld vals was. ,,Ik heb nog nooit van mijn leven vals geld gezien.”

Hij zit sinds zijn aanhouding vast. De chauffeur, de jongste verdachte, is op vrije voeten. Hij kwam niet op de zitting in verband met zijn werk, liet zijn advocaat weten.

De chauffeur zei bij zijn aanhouding dat de bijrijder hem had gezegd dat hij moest doorrijden toen ze het stopteken kregen. ,,Ik was bang voor hem.” Er was hem verteld, zei hij, dat ze een ritje gingen maken naar Amsterdam. Om de stad te bekijken. Hij wist niets van vals geld, een wapen of hennep.

De bijrijder, die ook geen rijbewijs had, ontkende dat hij had gezegd dat de chauffeur gas moest geven. Volgens hem waren ze vrienden. ,,We gingen naar Amsterdam om lol te trappen. Om te blowen, heel veel te blowen.”

Vals geld op een legale manier verdiend?

Hij wilde niet vertellen hoe hij aan het vals geld aan de hennep was gekomen. Meteen na zijn aanhouding heeft hij wel verklaard dat ze naar Amsterdam gingen om de hennep te verkopen aan iemand. Voor de rechtbank zei hij dat hij zich daar niets van herinnerde. Ze hadden onderweg al flink geblowd.

Wat betreft het wapen had hij wel iets gevoeld onder de mat, het wapen gepakt en bekeken, geconstateerd dat het nep was en het weer teruggelegd. Mogelijk was het van iemand die de auto eerder had gehuurd, stelde hij.

Het geld had hij legaal verdiend, zei hij. Hij was zo naïef geweest het niet te controleren op echtheid. De politie denkt dat de Duitsers op weg waren naar een ripdeal. ,,Daar weet ik niets van”, reageerde de verdachte.

“We hebben geen idee wat hij wilde, waar hij naar toe was en waarom”, concludeerde de officier van justitie. Maar hoe dan ook blijft er wat haar betreft voldoende bewijs over dat hij wist van het valse geld, het wapen en de hennep. Ze eiste een gevangenisstraf van een jaar waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Tegen de chauffeur eiste ze twee maanden voorwaardelijk en een geldboete van 1000 euro. Ze ziet onvoldoende bewijs dat deze verdachte wist van het valse geld.

Uitspraak: over twee weken.