Aanmeldstop GGNet voor volwassenen met zware psychische klachten in de Liemers door grote personeelstekorten

update Snelweg lag bezaaid met afval na losschie­ten container, afgesloten oprit A12 weer open

ARNHEM - Op de oprit vanaf de Pleijroute/N325 naar de A12 bij knooppunt Velperbroek is maandagmiddag een container vol afval losgeschoten. Het asfalt lag daar bezaaid met vuilnis. De oprit was lange tijd afgesloten voor verkeer, maar is inmiddels weer vrijgegeven.

3 januari