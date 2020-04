Aantal kerkelijke uitvaarten daalt naar 126: elk jaar 15 tot 20 procent minder

De daling van het aantal kerkelijke uitvaarten in de Liemers volgt de landelijke trend. Al ziet pastoraal werker Maarten Smits ‘subtiele verschillen’ per kerk. Pannerden bijvoorbeeld, was volgens Smits in 2018 een uitschieter als het gaat om kerkelijke uitvaarten: ,,Daar hadden we toen in enkele maanden tijd dertien uitvaarten. Nu zien we relatief veel uitvaarten in Westervoort. Daar zijn het er dit jaar al zeven.”