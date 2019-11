Afval wordt duurder voor gemeenten en dus ook voor de burger

Miljoenen én verande­ring van gedrag nodig om de A12 tijdelijk te verlichten

20 november ZEVENAAR/ DUIVEN - Om de druk op de A12 tussen Arnhem en Duitse grens tijdelijk te verlichten, is volgens de regio een bedrag van zo’n 1 miljoen euro per jaar nodig. In totaal gaat het om 3 tot 4 miljoen euro: naar verwachting duurt het nog drie tot vier jaar voordat de A12 vanaf Duiven tot knooppunt Oud-Dijk is verbreed en de A15 is doorgetrokken.