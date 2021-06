Agent vraagt wat Amsterdammers ’s nachts in Zevenaar doen met inbrekersgereedschap: ‘Chillen’

Bij het controleren van de auto, bleek dat de vier inbrekersgereedschap bij zich hadden. Daarvoor hebben ze allen een proces verbaal gekregen. Net als drie dagen eerder, want toen werden dezelfde verdachten ook al betrapt. Toen op een andere plek in het land, aldus de politie.



Omdat de bestuurder onder invloed was, is hij meegenomen naar het bureau.



Of de vier verdachten verantwoordelijk zijn voor de poging tot inbraak in Didam, eerder die avond, is niet bekend. ‘We kunnen nog niet bewijzen dat het om dezelfde mannen gaat’, laat de politie weten.