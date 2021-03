Agenten zien drugshandel in Zevenaar onder hun ogen gebeuren en rekenen dealer in

Liemers volgt met verlies CDA en SP landelijke trend

19 maart ZEVENAAR - De verkiezingsuitslagen in de Liemerse gemeenten wijken maar weinig af van de landelijke trend. Naast VVD, die in alle gemeenten op eenzame hoogte staat, komt ook D66 als grote winnaar uit de bus. Het CDA, van oudsher stevig geworteld in de regio, incasseert met name in Montferland een gevoelige klap.