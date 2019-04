Agressieve man (32) uit Giesbeek wil niet blazen en probeert hond op agenten af te sturen

Nieuw festival biedt podium aan bands met Zevenaarse roots

9 april ZEVENAAR - Een jaarlijks terugkerend festival met muzikanten van Zevenaarse bodem. Daar is het volgens de organisatoren van het Seven Aere Festival hoog tijd voor. Dolf Erkelens is een van de gezichten achter het nieuwe feest, dat in een grote tent achter de kantine van voetbalclub SDZZ plaatsvindt. De naam van het festival is een verwijzing naar een oude kroeg in Zevenaar. ,,Een begrip voor veertigplussers”, zegt Erkelens. ,,Daar moest je zijn als je uit wilde.”