Al bijna 3,5 ton aan bijstand terug na fraude in de Liemers

Verkeerssi­tu­a­tie Transee­dijk in Lobith zaait verwarring

3 augustus LOBITH- De Transeedijk in Lobith en de Boterdijk in Tolkamer zijn het afgelopen voorjaar flink onder handen genomen. Op de Transeedijk maakte asfalt plaats voor klinkers en ook de snelheidslimiet ging naar dertig kilometer per uur.