Albaniër met 110.000 euro cash in tas gearresteerd op A12

De man werd gespot nabij de grensovergang Zevenaar door agenten van een onopvallende Duits-Nederlandse patrouille van het Grensoverschrijdend Politieteam (GPT), een samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse politie. Toen de Albanees zijn identiteit moest bewijzen kon hij alleen een Duits verzekeringspapier laten zien. Agenten van het GPT besloten hierop de wagen van de man te doorzoeken.



Bij die doorzoeking vonden de agenten in de achterbak de tas met ruim een ton aan cash. De tas lag verstopt in de ruimte van het reservewiel en zat volgestopt met geldbundels, aldus de marechaussee.



De Albanees kon geen goede verklaring geven over hoe hij aan het geld kwam, waarop de tas in beslag is genomen en de man is aangehouden op verdenking van witwassen. De man is overgedragen aan de politie in Zevenaar voor verhoor en verder onderzoek naar de herkomst van het geld. De verdachte zit voorlopig vast.