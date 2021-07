Als de kermis je leven is, ben je heel blij dat het feest weer gaat beginnen: ‘Dit is waarvoor we het doen’

Visvereni­ging ziet ledenaan­tal explosief groeien: ‘De 1,5 meter waarborgen nu een uitdaging’

25 juni ZEVENAAR - Hengeltje uit, zitje installeren, koelbox erbij en genieten van de natuur. In coronatijd is de animo voor de vissport in de Liemers enorm gegroeid. Bij HSV De Breuly in Zevenaar bijvoorbeeld, waar het ledenaantal van 450 naar 800 ging.