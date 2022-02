‘Als ik thuiskom, roep ik: ‘Jongens, ik ben er weer’. Maar ik krijg natuurlijk geen antwoord’

Meehelpen en wat bijverdie­nen bij de verkiezin­gen? Alleen Wester­voort zoekt nog mensen

ZEVENAAR/ DUIVEN - Inwoners van de Liemers die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart een zakcentje bij willen verdienen door stembureaulid te zijn, kunnen alleen nog in Westervoort terecht. Elders in de Liemers zijn alle ‘vacatures’ vervuld.

31 januari