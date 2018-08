Amazone Demi uit Zevenaar wil via de rechter naar de Wereldruiterspelen

Laagtere­cord Rijn bij Lobith: 6,81 meter

28 augustus LOBITH - De waterstand van de Rijn bij peilstation Lobith in Tolkamer is lager dan ooit. Maandagmiddag was het peil 6,81 meter. Dat is acht centimeter onder het record dat stamt uit 2011. Toen was de waterstand in de Rijn 6,89 meter. Afgelopen vrijdag zakte de Rijn bij binnenkomst in Nederland al onder dat waterpeil.