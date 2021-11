De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de gemeente Zevenaar maken nu samen een plan om de bom te ontmantelen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren. De plek waar de bom is aangetroffen, is nog afgezet.



De Turmac Cultuurfabriek, waar onder meer de gemeente, Filmhuis Zevenaar en het Liemers Museum in gevestigd zijn, is weer open na tijdelijk ontruimd te zijn geweest. Bezoekers en werknemers kunnen naar binnen via de ingang aan de zijde van woonwijk Enghuizen. De hoofdingang is (nog) niet toegankelijk.