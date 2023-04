Anne (15) zit al midden in de (praktijk)examenstress: ‘Gelukkig kook ik thuis veel’

Teleurstel­ling én voorzichti­ge blijdschap in Liemers na uitblijven definitief besluit A15/A12: ‘Een doemscena­rio is van de baan’

Wordt de A15 wel doorgetrokken naar Zevenaar of niet? In de Liemers hield men woensdagochtend de adem in, aangezien de Raad van State uitspraak zou doen in een langlopende rechtszaak. Het resultaat: teleurstelling bij voor- en tegenstanders.