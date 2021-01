Anne-Fleur woog nog maar 37 kilo, nog steeds vecht ze tegen anorexia en depressie

Toen Anne-fleur ruim een jaar geleden een van haar beste vriendinnen verloor, de pas 17-jarige Noa Pothoven uit Arnhem, belandde ze in een ‘zwarte bubbel’. Zó zwart dat ze probeerde zich van het leven te beroven. Anne-fleur had Noa leren kennen in het ziekenhuis. Het klikte meteen. Ook Noa kampte met anorexia en depressie. Zij beschreef haar vergeefse zoektocht naar professionele hulp in het boek Winnen of leren. Hulp kwam voor haar te laat. ,,Haar dood was voor mij een eye-opener”, vertelt Anne-fleur. ,,Toen ik haar opgebaard zag liggen, stortte ik in. Dit zou mij ook overkomen. Dat besef was acuut. Er moest iets veranderen. Maar hoe?”

Snijden in eigen ledematen als verslaving

Over haar zoektocht naar een ander leven, de gang langs hulpverleners, de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg gaat Geloof niet alles wat je denkt. ,,Dat was een uitspraak van Noa”, vertelt Anne-fleur. ,,Prachtige woorden. Ware woorden.”

Volledig scherm Anne-fleur van Haren. © Jan Ruland van den Brink

Op de keukentafel in het huis van haar moeder staat een typemachine. Een grote, ouderwetse typemachine. ,,Gekocht via Marktplaats”, glundert Anne-fleur. ,,De verzendkosten waren bijna net zo duur als de typemachine, want het ding is heel zwaar. Wie weet, ga ik hem gebruiken voor mijn volgende boek.”

Kodo, een zwarte mini-labradoodle, springt enthousiast tegen haar op. Het is moeilijk voor te stellen dat Anne-fleur nog niet zo lang geleden zwaar depressief was. Dat ze zichzelf sneed, tot bloedens toe. Dat ze een paar jaar geleden nog maar 37 kilo woog. ,,Ik was voortdurend tot op het bot verkleumd. En het ergste: ik mocht van de dokter niet meer dansen. Dansen was mijn lust en mijn leven. Het ging niet meer. Dat deed pijn. Letterlijk en figuurlijk.”