Arnhemmer (38) aangehouden voor binnensluipen woning in Zevenaar

Overlast Liemerse jongeren­groe­pen moet stoppen: ‘Ze imiteren drillraps’

WESTERVOORT - Jongerengroepen zorgen in Westervoort, Duiven en Zevenaar voor zoveel overlast dat politie, gemeenten en hulpverleners de handen ineen slaan om er samen een eind aan te maken. Door gegevens over de groepen met elkaar te delen, hopen ze stappen te kunnen zetten in de strijd tegen de overlast.

2 juni