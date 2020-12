Arrestatie van vleesdief levert voedselbankklanten een royaal kerstdiner op

De 60-jarige Arnhemmer werd donderdagmiddag betrapt toen hij zonder te betalen vijf pakken vis mee wilde nemen uit een supermarkt in Zevenaar. De man vertelde wijkagent Florus Noppen dat hij de boodschappen netjes had afgerekend bij twee supermarkten in Westervoort, maar kon dat niet bewijzen met een bonnetje of rekeningafschrift. Ook was op camerabeelden één van de diefstallen duidelijk in beeld. Een andere supermarkt bleek producten te missen die de man bij zich had. Een andere diefstal is nog in onderzoek.



De politie heeft het vlees en de vis in beslag genomen. Dat moet normaal vernietigd worden, omdat supermarkten gestolen verse producten niet meer terug kunnen nemen in verband met hygiëneregels. Na overleg met de supermarkten heeft de politie het vlees afgeleverd bij de Voedselbank Zevenaar.