Arrestatieteam valt drugslab in hondenpension in Zevenaar binnen in holst van de nacht, drie arrestaties

Een van de mannen probeerde te vluchten, maar kon worden achterhaald. Alle verdachten zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.



De politie kwam het drugslab op het spoor in een lopend onderzoek. In de loods, een hondenpension, werden grondstoffen van synthetische drugs gevonden. Op het adres was en is nog steeds het bedrijf Jet Dogs gevestigd. Medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) nemen vrijdag de hele dag de tijd om het lab te ontmantelen.



De politiehelikopter is ingezet om luchtfoto’s te maken van het gebouw.



Het lab ligt op een afgelegen plek in het buitengebied van Zevenaar. Volgens omwonenden was het er al een tijd 'abnormaal stil.’ De omgeving is verwilderd.