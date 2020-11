Asil ten einde raad na derde inbraak in twee jaar: ‘Ik baal verschrikkelijk’

Vuurwerk­ver­bod verhit de gemoederen: ‘Natuur erbij gebaat’ of ‘verschrik­ke­lijk voor de branche’

11 november ZEVENAAR - Het naderende vuurwerkverbod in Nederland is voor de één een zegen en voor de ander een vloek. Nederlandse vuurwerkverkopers zitten met de handen in het haar, terwijl dierenliefhebbers de vlag uithangen. Enkele reacties uit de Liemers op een rij.