Auto belandt in sloot in Giesbeek, bestuurder spoorloos

Een historisch besluit: vrouwen mogen prijsschie­ten bij EMM in Lobith

1 april LOBITH - Vrouwen mogen in Lobith meedoen aan prijsschieten tijdens het schuttersfeest, de kermis. Een historisch besluit, noemt president Theo Boerhof van het gilde Eendracht Maakt Macht (EMM) het. ,,We bestaan sinds 1648. In die 371 jaar is het nog nooit gebeurd dat vrouwen mochten schieten. Dat was altijd iets dat uitsluitend was voorbehouden aan mannen.’’