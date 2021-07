Auto belandt ondersteboven in sloot in Zevenaar, bestuurder heeft engeltje op schouder

Bij aankomst bleek de bestuurder van de auto nog in het voertuig te zitten. Hij zat bekneld en ondersteboven op de bestuurdersstoel, maar was wel bij kennis. Toen de man uiteindelijk uit de auto was bevrijd, werd hij gecheckt door ambulancepersoneel. Wonder boven wonder was hij er met de schrik van afgekomen. Hij hield geen (ernstige) verwondingen over aan het ongeluk.