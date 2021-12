Auto in Zevenaar verwoest door vlammenzee, vermoedelijk brandstichting

Lichtpunt­jes in de Liemers: dit kun je wél nu de kerstmark­ten en ijsbaan niet doorgaan

DOESBURG/DUIVEN - Een streep door de ijsbaan in Duiven en geen kerstmarkten in Westervoort en in het oude centrum van Doesburg. Maar niet getreurd, want hier kun je rond de kerstdagen alsnog op stap in de Liemers.

8 december