Auto met vader en dochter (9) vliegt van de weg en belandt op de kop in weiland in Pannerden

Verlies­post Zevenaar wordt kleiner door verkoop op Groot Holthuizen

6:55 ZEVENAAR - De gemeente Zevenaar blijft voorlopig oogsten met Groot Holthuizen. Jarenlang was de nieuwbouwwijk aan de oostkant van Zevenaar een blok aan haar been, maar in 2018 en 2019 zijn hier in totaal 191 kavels verkocht. Dat bracht het nodige geld in het laatje. ,,Als we in dit tempo doorgaan, zijn we met een paar jaar klaar", zegt wethouder Nanne van Dellen.