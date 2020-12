Auto raakt van de weg en klapt tegen vangrail op A12 bij Zevenaar

Drugskoks met labs in Zevenaar en Brabant krijgen tien jaar cel

3 december TILBURG - Twee Tilburgse drugskoks zijn donderdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot tien jaar cel. Ze waren verantwoordelijk voor de productie van speed en MDMA in drie grote drugslabs in Zevenaar, Baarle-Nassau en Rijen.