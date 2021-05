Automobilist gewond bij frontale botsing met boom in Zevenaar

Actie tegen fietsdief­stal begint op de plek waar dit het meeste voorkomt: station Zevenaar

13 april ZEVENAAR – In 2020 waren er in de Liemers veel fietsdiefstallen. In Zevenaar sloegen dieven 85 keer toe. Reden voor de politie en de gemeente Zevenaar om de handen ineen te slaan en een flyeractie te beginnen. Het startschot was dinsdagochtend op station Zevenaar, waar de meeste fietsen worden gestolen.