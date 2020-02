Automobilist gewond door botsing met boom in Zevenaar

Video Patrick (33) is verlamd na duik in het ondiepe en hoopt op behande­ling: ‘Het gebeurde in een flits’

15 februari GIESBEEK - Bij een duik uit een boot in recreatieplas Rhederlaag breekt Patrick Peters zijn vijfde nekwervel. De 33-jarige dakdekker uit Giesbeek raakt verlamd. Een half jaar na het ongeluk is de hoop van zijn ouders gericht op een behandeling in Amerika.