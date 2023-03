Automobilist knalt op voorligger die stilstaat op de weg om af te slaan

Man in neus gebeten door een hond, wat ging er mis? ‘Kijk hem vooral niet aan, dit voelt hij als een bedreiging’

Een Duitse man liep blijvend letsel op in zijn gezicht, nadat hij door een hond was aangevallen in Westendorp. De eigenaar zegt dat hij de man van tevoren had gewaarschuwd, maar was een dergelijke aanval te voorkomen? ,,Begin niet aan zulke honden, je neemt een enorm risico in huis”, zegt Martin Gaus.