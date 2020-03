Automobilist rijdt door na ongeluk in Zevenaar

Babberich plaatste elfde AED in het dorp: ‘Nu hebben we een mooie dekking’

8 maart BABBERICH - Waar een klein dorp groot in kan zijn. In Babberich, dat nog geen tweeduizend inwoners telt, is zaterdag de elfde AED geplaatst. Ter vergelijking: in Zevenaar - met ruim 32.000 inwoners - waren vorig jaar achttien geregistreerde AED’s bekend.