Automobilist rijdt fietser aan op rotonde in Zevenaar: slachtoffer naar ziekenhuis

Op Eerste Kerstdag boodschap­pen doen? Dat kan bij deze supers

24 december LIEMERS - Op Eerste Kerstdag nog even wat inslaan voor het kerstdiner? Dat kan, maar lang niet overal. De supers in Westervoort, Doesburg en Didam houden morgen de deuren gesloten. In Duiven en Zevenaar kunnen inwoners kiezen uit een beperkt aantal supermarkten.