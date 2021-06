Automobilist toetert om overstekende vrouw te waarschuwen: vrouw schrikt zich rot en valt

Buurt is gebrek aan communica­tie over woontoren spuugzat: ‘Van het kastje naar de muur’

26 mei ZEVENAAR - Omwonenden van het Noordeinde in Zevenaar balen van het gebrek aan communicatie over het plan voor een woontoren in hun wijk. Ze begrijpen niet waarom ze van de gemeente nog geen antwoord hebben gehad op vragen die ze ruim zes weken geleden hebben gesteld.