Automobilisten gaan op de vlucht voor almaar oplopende files bij Arnhem en Zevenaar

Uit de laatste rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over het rijkswegennet blijkt dat op de Pleyroute (N325 bij Presikhaaf en Westervoort) buiten de Randstad de meeste files zijn, gevolgd door knooppunt Ewijk (A50). Ze staan op plek 8 en 9 in de filetop-10. In diezelfde rapportage is te lezen dat de Pleyroute bij de wegen behoort waar de toename van het aantal fileminuten het grootst is.